Motortest: de nieuwe BMW S 1000 RR is grensverleggend snel

Motor

vloeistofgekoelde vier-in-lijn

Cilinderinhoud

999cc

Vermogen

210 pk

Gewicht

197 kg

Prijs

vanaf € 24.000

De zesde versnelling haal ik niet, maar dan nog ligt de topsnelheid dik boven de 280 km per uur...

Welkom aan boord van de nieuwe BMW S 1000 RR, het superbike stokpaardje van de Duitse motorfabrikant. Sterker (210 pk) en lichter (197 kg) dan ooit tevoren, voorzien van de laatste ontwikkelingen qua aerodynamica en elektronica. Als Almeria-rookie prijs ik ook de omgangsvormen van de vier-in-lijn. Ik heb behalve op de rechte stukken aan alleen de derde versnelling genoeg. Het motorblok pakt van onderuit zo mooi lineair op dat ik schakelen wel kan vergeten. Maar uiteraard heeft dit blok toeren nodig om serieus gang te maken.

Een hele week pepte ik mezelf op om de elektronica op de S 1000 RR vol te benutten. Ik beeld me zelfs in hoe ik moet proberen driftend een bocht uit te komen in de hoop dat de ’slide control’ dan een handje helpt. In mijn tweede sessie probeer ik dat, maar ik voel niks. Het vertrouwen in de BMW en z’n elektronica is zo groot dat ik het basisprincipe ’mijn kop is slimmer dan mijn rechterpols’ zowaar laat varen.

In de vierde sessie jaag ik, geholpen door toegenomen circuitkennis, de RR steeds vlotter een bocht in, pak ik betere lijnen en probeer nog harder en sneller op het gas te gaan. Het lijkt onmogelijk om met deze motor fouten te maken.

In de laatste sessie van de dag rem ik te laat voor de krappe chicane. Niet dat de BMW ook maar iets raars uitspookt, maar ik ga voor het eerst in m’n leven de grindbak in. Je kunt wel in de fout gaan met de S 1000 RR, maar dan is het de vraag of dat niet vooral aan jezelf ligt...