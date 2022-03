Wanneer kies je nou eigenlijk welke boor?

Weet je nog dat ik vertelde over mijn meissie en dat ze zo blij werd van een schroefboormachine? Omdat met zo’n ding in de hand iedereen een professionele klusser lijkt. En dat dat natuurlijk vooral voor haar geldt. Toen heb ik het vooral gehad over de schroef en de juiste bitjes kiezen. Nu dan: wanneer kies je welke boor?

Boren is zo oud als de weg naar Rome. Al eeuwen wordt gebruik gemaakt van booromslagen om gaten in houten balken te boren. Die omslag werd benut door met de ene hand op de ronde knop te drukken, terwijl de andere hand de booromslag aan de handgreep ronddraaide. Je kon ook met borst of buik druk op de knop uitoefenen. Je boorde dus handmatig een gat. Prima als het om hout gaat, maar tegenwoordig maken we natuurlijk meer gebruik van steen en beton. Flinke jongen die daar met een booromslag een gat in krijgt.

Plug

In zulke harde materialen bleven schroeven echter slecht zitten. In 1911 bracht John Joseph Rawlings een van natuurlijke vezels geperste plug op de markt: de Rawlplug. Met een speciaal klein rond beiteltje en een hamer hakte je, door die beitel na elke slag een slag te draaien, een rond gaatje in de muur. Daar paste dan de Rawlplug in. Door in deze plug een schroef te draaien, zetten de vezels uit en ontstond er grip in het gat waardoor je iets aan de muur kunt bevestigen. Dit principe van draaien en hameren en de handboor, ofwel booromslag, zijn gecombineerd in de huidige klopboormachine.

De klopboor was de oplossing voor boren in steenachtige ondergronden. Maar hoe zit dat bij beton? Om constructief met beton te bouwen, moet je het met staal wapenen. De combinatie van cement, zand, kiezels en staal maakt het heel moeilijk om er met een klopboor gaten in te maken. Zacht kloppen is niet voldoende, dat moest hameren worden en zo werd de boorhamer ontwikkeld. Een machine die, als er weerstand op de boor ontstaat, automatisch een grotere slagkracht opbouwt.

Flinke tik

Meestal ga je ervan uit dat als deze krachtige machine in beton kan boren, je er ook mee in steen kunt. Dat klopt, maar je hebt geen controle over deze grotere slagkracht. Vaak begint hij rustig, maar bij weerstand kan hij een flinke tik uitdelen; het geplande 6 mm-gaatje wordt zomaar 8 mm. Ook is het lastig om de boorhamer in hout te gebruiken omdat in een boorhamer de zogenoemde SDS-boren gaan. Er bestaan speciale adapters of machines met verwisselbare kop, maar het geheel wordt er niet compacter op. Het blijft altijd lastig welke machine je nou precies nodig hebt.

Hoewel? Tegenwoordig kun je kiezen voor accuschroefboormachines die met een lichtere klopboorfunctie zijn uitgerust. Daarmee kun je probleemloos gaten tot 8 mm in stenen ondergronden boren. Gecombineerd met een gesnoerde boorhamer kun je zo eigenlijk elke boorklus klaren.

