Dit mag nooit meer weg: Opa’s laatste kunststukje

Wie zou denken dat deze vrolijke vilten kabouter al zestig jaar oud is? Oké, de broek is een beetje verschoten en een schoentje beschadigd, maar verder heeft dit stukje speelgoed met glans de decennia doorstaan.

Een dierbaar bezit van Joan Jongeneel. Haar opa Jan van der Velden knutselde, al liggend op zijn ziekbed, de kabouter in elkaar. Joan kreeg hem vervolgens cadeau op haar verjaardag in 1961, ze werd toen negen jaar. Het laatste cadeautje dat ze ooit van opa kreeg, want hij overleed twee maanden later.

„Opa was nog maar 68 jaar oud. Hij was filmoperateur in de bioscoop Metropool in Den Haag geweest. Ik weet nog hoe fijn hij het vond om met pensioen te gaan. Daarvan heeft hij maar kort mogen genieten. Ik heb geen afscheid genomen en ben ook niet naar de begrafenis geweest. Dat vond mijn moeder geen goed idee, zo ging dat in die jaren...”

Bijzonder bezit

De twee broers van Joan kregen een soortgelijke pop, ook door opa op zijn ziekbed in elkaar geknutseld. „Maar ik ben de enige die hem nog heeft. Juist omdat ik me niet veel meer van mijn opa kan herinneren, is het een bijzonder bezit. Ik weet alleen nog dat ik een keer mee mocht achter op de bromfiets, op familiebezoek. Toen was ik een jaar of zeven. Ook stond hij een keer op een bloedhete zomerdag met een ijskoude fles cola voor de deur!”

Opa Jan was een lieve opa. Zou hij ooit hebben vermoed dat zijn kleindochter de vilten pop zestig jaar later nog zou koesteren?

