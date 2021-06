Dit zijn de gevaren van stok gooien voor je hond

Wat is er nu fijner dan met je hond spelen? Lekker ravotten, de energie eruit gooien en de band met elkaar versterken. Maar er kunnen ook ongelukken gebeuren. Die kun jij als baasje voor een groot deel voorkomen door het juiste speelgoed in huis te halen.

De term ’stoktrauma’ zegt de meeste mensen weinig, maar als je dit tegen een dierenarts of zijn/haar assistent zegt, dan zullen ze snel grotere pupillen krijgen, de operatiekamer in orde maken en zich voorbereiden op een risicovolle operatie met veel bloedverlies.

Die stok die wij voor onze hond weggooien, wordt niet altijd even ver geworpen. Soms is je hond er eerder bij. Als de stok nog stuitert en je hond er in volle vaart (minstens 40 km per uur!) met open bek op in rent, dan kan het uiteinde van de stok diep in de keel steken.

Met deze snelheid zal ook een stompe punt zich diep in de keel boren en dit kan vreselijke schade veroorzaken. Als baasje heb je dan natuurlijk de neiging om meteen de stok uit de keel te trekken, maar doe dit niet! De stok kan grote bloedvaten hebben geraakt en door het ding eruit te halen, zullen die enorm gaan bloeden.

Deze bloedingen zijn niet te stoppen en kunnen de dood tot gevolg hebben.

Laat de stok in de keel en bel direct je dierenarts. Hij of zij zal de operatiekamer voorbereiden, de hond onder narcose brengen en de stok verwijderen. Daar kunnen grote bloedingen wel worden gestopt, kan de schade worden ingeschat en hopelijk hersteld.

"Tennisbal ook niet ideaal"

Voorkomen is uiteraard beter dan genezen. Gooi liever met een balletje, een apporteerspeeltje of een flos. Het zal je hond niets uitmaken, hij zal achter alles aanrennen waarmee jij gooit.

Tennisballen zijn minder gevaarlijk dan stokken, maar veroorzaken veel slijtage aan de (hoek)tanden. Door de coating op tennisballen en het zand dat erop achterblijft, schuurt een tennisbal de (hoek)tanden. Uiteindelijk komt het wortelkanaal bloot te liggen en moet de tand worden getrokken.

De dierenwinkel kan adviseren over veilig speelgoed.

