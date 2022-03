Lezersreis: Beleef het eilandleven op prachtig Guernsey

Onthaasten, prachtige natuur, Britse gastvrijheid gecombineerd met Franse flair. Dat (en meer) vindt u op de Britse eilanden in het Kanaal, voor de kust van Normandië. Guernsey is met haar oppervlakte van 65 km² het op één na grootste Kanaaleiland. Het glooiende landschap is voornamelijk groen en de kustlijn is grillig en rotsachtig met veel prachtige baaien en idyllische inhammen.

Het enorme verschil tussen eb en vloed laat enorme rotsen uit zee oprijzen en verdwijnen. Voor vakantiegangers die houden van wandelen, fietsen, stranden, azuurblauwe zee, bossen, bloemenvelden, historie en culinaire verwennerij.

Vanuit Guernsey bezoekt u gemakkelijk de twee kleine eilanden Herm en Sark vanuit de haven van de lieflijke hoofdstad St. Peter Port.

Rechtstreeks vliegen vanaf Rotterdam of Groningen

Wij bieden u een speciale 8-daagse reis met verblijf in Le Chêne Bed & Breakfast, een populaire verzorgde accommodatie met zwembad, in een bosrijke omgeving vlakbij de klifpaden, geleid door een Nederlands echtpaar. Het heeft geen eigen restaurant; dineren is mogelijk in gastro-pub The Deerhound (ca. 3 min. loopafstand)

U maakt kennis met het eiland tijdens een 3,5 uur durende eilandtour. U geniet van een welkomstdiner en het hotel verzorgt het hotel voor u dag-excursie naar het kleine eiland Herm, waarbij u wordt voorzien van een picknick lunch voor onderweg. Dit mini-eiland dat je enkel te voet kunt verkennen ligt op ca. 20 minuten varen vanuit Guernsey.

Als extraatje mag u kiezen voor een 20-ritten buskaart of één dag gratis fietsgebruik tijdens uw verblijf.

• Individuele reis

• Vertrek elke zondag

• Van 1/5 – 3/9 2022

Reissom vanaf € 849 p.p.

Inbegrepen

Retourvlucht vanuit Rotterdam of Groningen

20 kg ruimbagage en 10 kg handbagage

7 nachten o.b.v. logies/ontbijt

Welkomstdiner op zondag

Eilandexcursie op maandag

Dagtocht Herm met picknick lunch

1 dag fietsgebruik of een 20-ritten buskaart

luchthaventransfers

Engelssprekende lokale vertegenwoordiging

Per boeking een Sunair/Dominicus reisgids Kanaaleilanden.

Niet inbegrepen:

evt. vluchttoeslagen (van € 10 tot max € 20 p.p. enkele reis)

bijdrage SGR en Calamiteitenfonds

