Zo voorkom je dat je gehackt wordt tijdens je vakantie

Naast dat je het huis goed afsluit bij vertrek, is er namelijk ook tijdens je vakantie een kans op inbraak. Vooral wanneer je op een plek bivakkeert waar openbare wifi is, is het verstandig om goed te checken of je digitale apparaten wel een beetje zijn beveiligd.

Persoonsgegevens stelen

Waar je normaal gesproken op de wifi thuis of op je werk zit, zul je op vakantie misschien wat vaker inloggen op een openbare verbinding. Handig, maar niet altijd even veilig. Van het koffiezaakje om de hoek tot vliegveldwifi of internet in het hotel: openbare wifi maakt je kwetsbaarder.

Hackers met kwade bedoelingen kunnen namelijk makkelijk bij je gegevens, zegt cybersecurity-expert Adrianus Warmenhoven van NordVPN. Hoewel ze misschien niet zoveel met je vakantiekiekjes kunnen, kunnen ze daarmee wel persoonsgegevens of je creditcardinformatie stelen.

Wereldstekker

Met alle gevolgen van dien. Je kunt een VPN installeren – soms zit die al onder ’instellingen’ op je telefoon – om jezelf te beschermen. “Ten slotte is het altijd een goed idee om een firewall in te schakelen wanneer je openbare wifi gebruikt”, zegt Warmenhoven.

Ga je naar een land met andere stekkers? Zorgt voor een wereldstekker en laadt je telefoon niet op via de usb-poort in de hotelkamer. Op die manier kunnen hackers je gegevens stelen via juice jacking. Via de usb-poort installeren ze foute software op je telefoon en kunnen ze bij je gegevens. Even investeren in een stekker zodat je veilig kunt opladen, is dus wel aan te raden.