Dagrecept: Zo maak je zelf snel gezonde granola

Deze keer deel ik graag een recept voor zelfgemaakte granola. Het is gezond en kost weinig tijd, 20-25 minuten max. Bovendien zit er in de granola uit de supermarkten soms extra suiker en andere toevoegingen. Hiervan weet u tenminste zeker wat er in zit! Het recept komt uit Nordic Family Kitchen, van de Deense chef-kok Mikkel Karstad (Uitgeverij Terra). Een prachtig boek vol lekkere, duurzame en gezonde recepten.

Roosteren en karamelliseren

Verwarm de oven voor op 150 graden en rooster de pitten, zaden en vlokken zo’n 8 minuten op een bakplaat totdat ze beginnen te geuren. Schep regelmatig om. Verwarm de honing in een pannetje; als het pruttelt mag je de olijfolie erdoor roeren. Haal de bakplaat even uit de oven, giet de honing-olijfoliemix over de granola-in-wording, goed mengen. Dan weer 5 minuten de oven in zodat het geheel licht karamelliseert. Haal de granola eruit en laat afkoelen. Hak het gedroogde fruit fijn en meng dit door de granola. Serveer het met kwark, yoghurt of vergelijkbaar plantaardig alternatief.

Nodig voor 4 personen:

- 70 g pompoenpitten

- 70 g zonnebloempitten

- 70 g sesamzaad

- 90 g grove havervlokken

- 40 g kokosvlokken

- 4 el honing, 3 el olijfolie

- 50 g gevriesdroogde

zwarte bessen (of ander gedroogd fruit naar keuze)