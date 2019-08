Super Mario Maker 2 Review

Een geslaagd concept, al is het bouw-gedeelte voor twee man leuker op papier dan in het echt.

Wat is het?

Super Mario Maker 2 is het vervolg op Super Mario Maker dat in 2015 uitkwam voor de Wii U en een jaar later naar de 3DS werd gebracht. Waar Mario-games van oorsprong altijd kant en klare levels voorschotelden was Nintendo opeens aardig innovatief en bracht een spel op de markt waarin Nintendo fans zelf Mario-levels konden bouwen. Dit kon geheel in de 8 bit en 16 bit-stijlen van vroeger waardoor jonge en oude(re) Nintendo fans eigenlijk altijd de jackpot hadden. Verder was het één van de games waarbij het een regelrechte aanrader was om online te gaan met de Wii U om zelfgemaakte levels van anderen te proberen.

Het enige dat het eerste deel miste was een singleplayermodus, kortom een verhaal om te doorlopen. Nintendo had duidelijk vernieuwing in de bol, maar stond er niet bij stil dat mensen het nog steeds tof vinden om een verhaal te doorlopen. Super Mario Maker 2 vervult die behoefte en op een zeer geslaagde manier. Deze verhalende optie biedt maar liefst meer dan 100 (!) levels om te voltooien en dat is een flinke hoeveelheid. Niet alleen zijn deze levels ontzettend gevarieerd qua design en opdrachten, ook bevatten de levels gloednieuwe muziek waarmee de oren gestreeld worden.

Is het wat?

Deze verhaalmodus komt als geroepen. Wat fijn is, is dat de meeste levels heel kort zijn. Je vliegt er doorheen en dat maakt de game op de Switch de ideale game om mee te nemen in het OV, een auto, vliegtuig of waar dan ook. Als je denkt ‘nog even snel een level spelen’, dan lukt dat doorgaans prima. Al zitten er een paar moeilijkere en langere levels tussen. Die kun je dan misschien beter overslaan en thuis op de bank spelen. Je hoeft namelijk niet per se alle levels te halen om toch het hoofdverhaal uit te spelen, wat overigens draait om het bouwen van een nieuw kasteel.

Een andere nieuwe toevoeging, die helaas wat minder goed uit de verf komt, is de toevoeging van offline samen levels bouwen. Beide spelers nemen één Joy-Con ter hand en dan kan het bouwplezier beginnen. Het lastige is dat als speler 1 een voorwerp wil wisselen, speler 2 moet wachten tot speler 1 klaar is met kiezen. Juist omdat de game zoveel opties biedt tijdens het bouwen kan het voorkomen dat speler 1 wel even zoet is met nadenken en spelen. De vertraging die dan opduikt is onnodig. Los daarvan is het wél een feest om samen de creaties van deze nieuwe Nintendo game te ontdekken. Mocht er nu geen Bob de Bouwer in jou schuilen, kun je altijd de creaties van anderen online testen, zoals dat in Super Mario Maker deel één ook kon.

Plus – en minpunten

+ Oogt fantastisch

+ Overal mee naartoe nemen

+ Veel levels in de Story

+ Onbeperkt aantal levels oline

Samenspelen niet altijd fijn

Sommige levels uit Story iets te kort

Conclusie

Wat dat betreft is dit dé Mario-titel waar geen einde aan komt en en daardoor een herspeelbaarheid heeft waar je U tegen zegt. Als je klaar bent met meer dan 100 verhalende missies, staan er online nog mega veel levels om te testen. Daardoor raak je nooit uitgespeeld. Natuurlijk zijn niet alle levels even leuk of makkelijk, maar dat neemt niet weg dat Super Mario Maker 2 eigenlijk ongekend veel plezier biedt. Bovendien is het tof om te zien dat je ook zelf levels kan bouwen. Het is niet dat je daar je baan van hoeft te maken, maar een kijkje nemen kan geen kwaad. Wie weet wat voor talent er in je schuilt!

Deze review is in samenwerking met xgn.nl.