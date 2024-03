Koud water

Water verwarmen kost veel energie; schoonmaken met koud water is veel milieuvriendelijker. Allesreiniger werkt prima in koud water. Ook worden de vaat en de was prima schoon op lage temperaturen. Dweilen met koud water is zelfs beter: in warm water verdampt de alcohol in vloerreiniger sneller waardoor strepen op de vloer zichtbaar kunnen worden.

Etiketten lezen

Jaren geleden woonde ik op een boot zonder riolering en mijn afvalwater werd rechtstreeks in de gracht geloosd. Ik probeer daardoor nog steeds de minst milieubelastende keuzes te maken. Ik vermijd schoonmaakmiddelen die chloorbleekmiddel (hypochloriet), oplosmiddelen, fosfaten of ammonia bevatten. Over het algemeen zijn eco-producten beter afbreekbaar en minder belastend voor de waterkwaliteit.

Herbruikbare doekjes

Hygiënische wegwerp-schoonmaakdoekjes zijn misschien handig, maar niet erg duurzaam. De meeste wegwerpdoekjes zijn gemaakt van synthetische polyestervezels die niet afbreekbaar zijn. Er zijn tegenwoordig ook biologisch afbreekbare doekjes van eucalyptuspulp verkrijgbaar. Toch is een herbruikbare schoonmaakdoek de meest duurzame oplossing.

Doe als oma

Mijn stelregel is: als mijn oma het niet in huis had, heb ik het waarschijnlijk ook niet nodig. Denk aan toiletblokjes, luchtverfrissers, wasverzachters of antibacteriële sprays. Toiletblokjes doen niets voor de hygiëne en bevatten vaak zeer milieuonvriendelijke stoffen. Luchtverfrissers bevatten vluchtige organische stoffen die niet goed voor het binnenklimaat zijn. Wasverzachter voegt werkelijk niets toe; een lekker geurtje kun je ook met wat druppels etherische olie bereiken. Tenzij je van plan bent een operatie op de keukentafel uit te voeren, is het niet nodig deze met een antibacteriële spray schoon te maken.

Houd je aan de dosering

Veel schoonmaakmiddelen zijn supergeconcentreerd en daar heb je veel minder van nodig dan je denkt. Voor een teil afwaswater heb je echt maar één theelepeltje (4 ml) afwasmiddel nodig en voor een vette pan twee druppels in plaats van die royale spuit. Ook doseert vrijwel iedereen te royaal met vloeibaar wasmiddel en allesreiniger. Dat is niet alleen verspilling, maar het levert ook een slechter schoonmaakresultaat op.

Minder ’single use plastics’

Eigenlijk is het van de zotte dat we op jaarbasis zoveel schoonmaakverpakkingen weggooien. Al die ‘single use plastics’ veroorzaken een enorme vuilnisberg. Gelukkig kun je steeds vaker kiezen voor een navulling of poedertjes die je thuis met water kunt aanlengen tot een schoonmaakmiddel. Dat scheelt niet alleen heel veel verpakkingsmateriaal, maar ook onnodig vervoer van water.

Investeren in een warmtepompdroger

Natuurlijk is wasgoed aan de waslijn drogen de meest duurzame oplossing, maar ik zou me niet meer door mijn appartement kunnen bewegen als ik de was van mijn hele gezin op rekjes zou moeten hangen. Wel heb ik onlangs mijn oude condensdroger vervangen door een nieuwe A-label warmtepompdroger. Volgens energiedeskundigen weegt de extra milieubelasting van de productie van de nieuwe wasdroger en een nog werkende droger wegdoen niet op tegen de energiebesparing die ik met mijn warmtepompdroger behaal.

Duurzaam vaatwassen

Toegegeven; met de hand afwassen is het meest duurzaam, maar ik hou van mijn vaatwasser. Deze draait wel standaard op de eco-stand in combinatie met een vaatwaspoeder. De oplosbare wikkels van vaatwastabletten lossen namelijk pas op bij een temperatuur van 65 graden en dat haalt het eco-programma niet. Voorspoelen kost onnodig water en energie, even de restjes afschrapen is wel een goed idee. Ik spaar de vaat op totdat de machine vol is, daardoor hoeft deze minder vaak aan.

Verstandig lozen

Een sopje met schoonmaakmiddel moet niet direct in contact met grond- of oppervlaktewater komen, dat is slecht voor het milieu. Gebruik bij het schoonmaken van terrastegels buiten bij voorkeur geen schoonmaakmiddel, dit sijpelt tussen de tegels door de grond in. Gooi een sopje altijd door de gootsteen of in het toilet weg.

De juiste doek

Je zou denken dat een katoenen schoonmaakdoek de beste keuze is, maar microvezeldoeken zijn duurzamer. Bij de productie van katoen komt veel water kijken en de ronde katoenvezels schuiven vuil eerder vooruit dan dat ze het opnemen. De synthetische microvezeldoek bevat scherpe microvezeltjes die vuil en vet oppakken en vasthouden, waardoor je met minder of zelfs geen schoonmaakmiddel toe kunt. Wel een Guppyfriend waszak gebruiken om de microvezeltjes tijdens het wassen op te vangen.