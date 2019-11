Danny Ghosen: ’In Rotterdam was ik banger dan in Irak’

Zo was hij tijdens een ontmoeting met een dealer in een Rotterdamse kelderbox best bang, vertelt hij dit weekeinde in VRIJ magazine. „Het is eng om je over te leveren aan anderen als je niet weet wat er komen gaat en met wie je te maken hebt. Ik was banger dan in Irak of in de maffiawijk van Napels. We hebben hier net de moorden op een advocaat en de broer van een kroongetuige gehad. En we hebben signalen gekregen dat gevaarlijke jongens het anderen met wie wij al in contact waren, verboden met ons te praten.”

Het doet Ghosen, die zelf nog nooit drugs heeft gebruikt, pijn om te zien dat Nederland op dit terrein afglijdt. „Het is vooral erg dat gebruikers steeds jonger worden en dat drugsgebruik zo normaal is. Mijn 38-jarige buurman vertelde dat toen hij vijftien jaar geleden een festival bezocht, hooguit dertig procent aan de pillen zat. Hij gokt dat dat nu minstens tachtig procent is”, zegt Ghosen „Ook sprak ik iemand die crystal meth gebruikt. ’Niet zo vaak hoor, alleen op een feestje’, zei hij. Toen ik vroeg hoe vaak hij een feestje heeft, was het antwoord: ’bijna elk weekeinde’. Holy fuck, daar kan ik echt niet bij.”

Hij vertelt ook over zijn jeugd in zijn geboorteland Libanon, dat hij op zijn vijftiende verliet. Hij herinnert zich nog goed hoe hij ’s ochtends moest afwachten of hij de dag op school of in een schuilkelder zou doorbrengen. „Het wás ook lachen in de schuilkelder, in mijn herinnering. We gingen kaarten of deden gezellig een ander spelletje bij het licht van een olielampje”, zegt hij. „Als ik me in die jongen van toen verplaats, was ik gelukkig. Maar als ik er nu naar kijk, met in mijn hoofd de beelden van kinderen in kapotgeschoten huizen die ik in bijvoorbeeld Syrië en Irak zag, denk ik dat het helemaal niet zo fijn was.”

