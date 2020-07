Gaat 2020 ook de boeken in als het jaar zonder komkommertijd? Sinds de zomer door nieuwe brandhaarden wordt beheerst, lijken de komkommers ondergesneeuwd.

Slecht nieuws voor liefhebbers die dol zijn op luwe zomers waarbij gekke, soms zelfs bizarre berichten het nieuws bepalen. Toch is er hoop. De afgelopen week werden we verblijd met nieuws dat nog enigszins scoorde langs de komkommermeetlat.

Zo las ik een bericht met de kop Mannen bijten, vrouwen likken. Vanwege Wereldijsdag was er reden tot onderzoek en blijkt dat mannen in ijs bijten en vrouwen likken. Ook weten we nu dat we het liefst roomijs eten, gevolgd door softijs, sorbetijs en pas dan het waterijsje. Ook niet geheel onbelangrijk: Hagenezen zijn de grootste ijsliefhebbers, daarna komen de Amsterdammers en Tilburgers.

Er was meer lekker nieuws. Zo heeft een kwart van de Nederlanders last van parkeerschaamte. Dusdanig zelfs dat een derde een uitdagende parkeerplek mijdt wanneer er een bijrijder in de auto zit. Zelfs tijdens een normale rit vinden we het fijner om alleen te rijden, aldus de RDW. En we gaan verder, want wat een verrijking dat we nu weten dat 119 beats per minuut de meest populaire snelheid is om de liefde op te bedrijven. En dat stellen met eenzelfde muzieksmaak meer seks hebben en dat snelle ritmes de zintuigen prikkelen. Blijkt uit onderzoek!

Ook ontdekken vakantieparken de elektrische waterfiets en lanceert de Hema een vegan hotdog. Wist u al dat het maaien van waterplanten op het IJmeer en Markermeer is uitgesteld? De groei blijft dit jaar namelijk achter. En dat terwijl de maaiboten al klaarlagen.

Onvervalst non-nieuws dus, lekker om vanuit je hangmat te lezen. Toch moet er de komende weken wel iets gebeuren. Zoals tijdens die zomer dat de poema op de Veluwe ons in de ban hield. Of die tuinkabouterdief. En herinnert u zich die mysterieuze pianoman nog die met een nat pak de zee uit kwam lopen? Dat waren nog eens (komkommer)tijden.

Chef VRIJ Babette Wieringa belicht elke week de wereld van lifestyle. Volg haar op Instagram: @babettewieringa Mail: [email protected]