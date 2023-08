Vakantie voorbij: zo werk je na de zomer aan een betere balans tussen werk en privé

Een bijna-faillissement en vooral een telefoongesprek met een goede vriend, ooit enthousiast en energiek, nu mat en afgevlakt, zette Hidde de Vries in 2010 aan het denken.

Moest hij meteen doorpakken of naar zijn uitgeputte lichaam luisteren? De Vries koos voor het laatste, ging op wereldreis en kwam tot de conclusie dat het anders moest. „We krijgen het alleen maar drukker en proberen onder tijdsdruk ook nog eens alles tegelijk te doen. Maar onze hersenen zijn er niet op gebouwd om van alles tegelijk te doen. We werken uiteindelijk steeds harder, maar niet direct slimmer.”

Slim werken, slim ontspannen

Met zijn boek Work smart, play smart biedt De Vries handvatten om de balans tussen werk en privé te vinden en te behouden. Simpel gezegd: „Volledige focus op wat je aan het doen bent. Tijdens werk, maar ook in je vrije tijd.”

Dat klinkt voor de hand liggend, maar hoe dan? „Je moet je eerst bewust worden wat ontspanning oplevert qua overzicht, creativiteit en veerkracht. De een knapt op van wandelen, de ander van meditatie of van gesprekken met vrienden. Ontdekken wat voor jou het beste werkt kan helpen om met meer energie door het leven te gaan. Het is belangrijk dat je weet wat je wilt bereiken en waarom dat belangrijk voor je is. Je daarop focussen en elk uur je brein de ruimte geven om te ontspannen, zodat je scherp blijft.”

Slim ontspannen, noemt Hidde de Vries het. „Dat betekent echt tot rust komen. Niet continu op je telefoon zitten of van het ene feestje naar het andere feestje gaan. Onderzoek heeft uitgewezen dat optimale ontspanning aan vier voorwaarden moet voldoen. De eerste is dat je activiteit niet te ingewikkeld is, dat het iets is wat je uren zou kunnen doen. De tweede voorwaarde is de mate van controle, autonomie. Dat je zelf de touwtjes in handen hebt over hoe je de activiteit uitvoert. De derde is uitdaging, zodat je wordt geprikkeld om de activiteit op de juiste manier te volbrengen. De laatste is onthechting. Houdt het je gedachten van werk af?”

Kortom: „Bouw elke dag en steeds vaker momenten van rust in. Even een wandeling maken, af en toe van (werk)omgeving veranderen, bewust op je ademhaling letten, muziek luisteren, sporten of gewoon voor je uit staren. Zolang je maar even niet met je werk, sociale media, e-mail of andere zaken bezig bent die aandacht van je brein vergen.”

Aandacht

Dat betekent niet nog even iets afmaken terwijl je voelt dat je pauze moet nemen. Of toch even die uitzending kijken terwijl je al wilde gaan slapen. „Om optimaal slim te kunnen werken, heb je energie nodig. Als je niet slim ontspant, vloeit die energie weg.”

„Recent onderzoek van de Universiteit van Stanford toonde aan dat werknemers die er 60-urige werkweken op na houden, in de eerste paar weken meer produceren. Maar de werknemers die 40 uur werken, krijgen uiteindelijk structureel meer voor elkaar en houden het langer vol.”

„Als je de tijd neemt om slim te ontspannen en om slimmer te werken, krijg je meer voor elkaar, zit je lekkerder in je vel en houd je meer energie over.”