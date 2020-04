Recept van de dag: steak tartare

Ga naar de slager. En koop een biefstuk. Maar zeg erbij dat je steak tartare wilt maken. Elke slager gaat dan anders kijken, spitst de oren, krijgt lichtjes in zijn ogen en duikt de koelcel in voor iets ‘speciaals’. Leg het vlees direct in de koelkast.

Nodig voor 2 personen:

• 150 gr beste biefstuk

• 1 ui, gesnipperd

• 2 augurken, gewaaierd

• dooiers van 2 kleine eieren

• 4 theel kappertjes

• zout, peper, mosterd, ketchup, worcestersaus en tabasco.

Bereiden:

Haal je scherpste mes tevoorschijn en haal het nog even langs het aanzetstaal. Nu snij je hetvlees fijn, en dan nog een keer. Zoals gehakt, maar dan net niet.

Doe het vlees in een kom en maak aan met wat olijfolie, zout, peper, een likje mosterd, een klein beetje ketchup en wat worcestersaus. Maak voor iedereen aan tafel een bol hiervan. Werk snel, zorg dat het vlees koud blijft.

Druk iets plat, druk daar met een lepel weer een kommetje in en leg daarin het geel van een vers ei. Serveer met gesnipperde ui, een augurk, kappertjes en een flesje rode tabasco op tafel. Zodat je het verder zelf kunt aanmaken. (Vergeet je het niet, trouwens, leuke wedstrijd: hottestchef.nl)

Eet als lunch en schenk er een inktzwart stoutbier bij!