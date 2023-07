Een gezinsauto die niet duf is? Deze stoere modellen koop je voor 20.000 euro

Occasionselectie

Hyundai Kona (2017 – heden)

De Kona wordt later dit jaar vervangen, maar dit model is nog niet uit de tijd. Hij ziet er lekker stoer uit. Daarbij is het een heel prettig rijdende auto met een keurig interieur en fijne voorstoelen. Op kruissnelheid is de 1,0 liter driecilinder mooi stil, de vijfbak schakelt opvallend licht en nauwkeurig. De ruimte achterin gaat net voor twee volwassenen, de bagageruimte is met 361 liter ook niet overdadig. De motor is met 88 kW/120 pk sterk genoeg, maar reken op 1 op 12. Sterk puntje is dat de fabrieksgarantie tot vijf jaar geldt. Bij de Hyundai-dealer in Leiden staat een rijk uitgeruste oranje-rode (2019, 39.000 km) voor een rijklaarprijs van € 19.995.

Jeep Renegade (2014 – heden)

Jahaa, een Jeep! Hoe stoer wil je het hebben? Natuurlijk staat zo’n Renegade vrij ver van de ruige werkpaarden af waarmee het merk beroemd is geworden, maar in veel opzichten is dit toch een échte, vooral uiterlijk, met een hoop leuke details zoals het front met zeven verticale strepen dat overal terugkomt. Het interieur is opvallend ruim voor vier volwassenen, maar de bagageruimte is met 351 liter ietsje krap. Op kleine hobbels is hij wat hard en de stroomlijn lijkt op een bushokje, waardoor een 1,4 rond 1 op 10 rijdt. Aanbod genoeg. Bij een dealer van een ander merk in Apeldoorn staat een zilvergrijze 1.4 ‘Longitude’ (2017, 45.000 km) voor € 19.995.

Volkswagen T-Cross (2018 – heden)

Een serieus merk als Volkswagen moet ook mee met de mode en zo is er ook een compacte, stoere SUV: de T-Cross. Niettemin is dit een goed doordachte auto met opvallend veel ruimte in het interieur. De achterbank is verschuifbaar en de bagageruimte bedraagt minimaal 455 liter. Het interieur is netjes, met onder de rechterstoel nog een flinke opbergla. Hij stuurt best fijn en is stevig, maar niet te hard geveerd. Met de 1,0 liter-motor is 1 op 15 haalbaar. Er is volop aanbod en, typisch Volkswagen: de occasionprijzen zijn stevig. Voor een vast bedrag koop je een net iets oudere auto. Bij een autobedrijf in Hollandscheveld staat een 1,0 ‘United’ (2021, 64.000 km) voor € 19.990.

Technische aandachtspunten

Hyundai Kona

Hyundai heeft dat al zolang we het merk kennen: om de motor te starten, moet de koppeling worden ingedrukt. Het pleit voor de kwaliteit van het merk dat we met moeite één mankementje kennen dat ook bij de Kona weleens voorkomt. De bevestiging van de schakelaar bij het koppelingspedaal kan losraken. Daardoor werkt die niet en start de motor niet. Even prutsen, maar het is niet moeilijk de schakelaar opnieuw vast te zetten. Probleem opgelost!

Jeep Renegade

Bijzonder… net als bij de Kona moet bij de Renegade het koppelingspedaal worden ingetrapt om de motor te kunnen starten. Dat is gewoon een beveiliging. Bij deze Jeep komt het ook voor dat de schakelaar die dit regelt, bij de koppeling loskomt. Het is de eerste keer even zoeken, maar ter plekke op te lossen. Versies met automatische transmissie willen weleens niet uit de P-stand. Dat is lastiger! De contactsleutel gaat dan ook niet meer uit het slot en dat kan ook voorkomen bij een te lage accuspanning.

Volkswagen T-Cross

Specifieke euvels voor de T-Cross zijn niet bekend. Uiteraard heeft ook deze Volkswagen last van het euvel dat voor alle 1,0 liter driecilinders van het merk geldt. Plotseling reageert de motor dan niet meer op het gaspedaal en draait alleen nog stationair. Dat zit ‘m in de elektronisch bediende gasklep. Het pedaal en die klep ‘zien’ elkaar niet meer. De enige remedie is vervanging van het hele gasklephuis. Voor zover bekend is er geen logica in te ontdekken wanneer of na hoeveel kilometers dit optreedt… of terugkomt.

Beste keus

Je kunt het uittekenen. De Volkswagen is de verstandigste koop, de Hyundai is wat minder ruim, maar een toppunt van betrouwbaarheid. Maar ja, je wilt vooral een lekker stoer uitziende gezinsauto. Dan is die leuke Jeep een winnaar!

