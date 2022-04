Premium Het beste van De Telegraaf

Spreekuur: is een houtkachel schadelijk voor de longen?

Hans in 't Veen

Ⓒ foto Getty Images

In Spreekuur beantwoorden specialisten, onder wie een tandarts, oncoloog en seksuoloog/uroloog, elke week een medische vraag van een lezer. Vandaag: Regelmatig ruik ik houtkachels in de straat. Is dat schadelijk voor mijn longen?