Het geheim van de lekkerste gevulde eieren

De gevulde eieren zoals we ze kennen, zijn deels terug te voeren op het oude Rome waar gekookte eieren met pittige sauzen werden gekruid en tijdens een chique maaltijd voor gasten als voorgerecht dienden.

In de 13e eeuw kenden de bewoners van het Iberisch schiereiland een bijzonder recept. Ze stampten gekookte eidooiers met koriander, peper en uiensap en klopten dit vervolgens met een zoutige smaakmaker (van gefermenteerde gerst of vis), olie en zout. Dit mengsel werd in het uitgeholde eiwit gestopt, de twee helften van het ei werden weer met een stokje aan elkaar vastgemaakt en met peper bestrooid. Best ingenieus.

Tegen het einde van de middeleeuwen hadden gevulde eieren heel Europa bereikt. Zo waren er recepten voor gekookte eieren gevuld met rozijnen, kaas en kruiden zoals peterselie en munt. In de jaren 40 werd mayonaise populair om de lekkernij mee te maken. Dat is eigenlijk zo gebleven. Al kun je ook mosterd en piccalilly toevoegen, wat vaak in de Antilliaanse en Surinaamse keuken gebeurt.

Crème

Je kunt ze kruiden en garneren zoals je wilt. Maar eieren vormen de basis; die moeten kakelvers zijn. Voor Pasen doen we iets meer moeite voor de gevulde eieren door een eiercrème te maken. Banketbakker Cees Holtkamp maakt ze al jaren op deze manier, zonder mayonaise.

Holtkamp heeft deze en andere Nederlandse klassiekers in zijn boek De banketbakker opgenomen. „Ik weet dat veel mensen het anders doen en daar is niets mis mee. Behalve hardgekookte eieren gebruik ik roomboter, slagroom, kerrie, witte peper en zout. Ter garnering kun je ansjovis, een garnaaltje, kaviaar of krulpeterselie gebruiken. Ik gebruik net zoveel roomboter als dooier. Als je de crème luchtig maakt, wordt hij multifunctioneel. De crème smelt weg op je tong, daardoor krijg je niet zo’n vette mond.”

Slagroom, hoezo? Holtkamp: „Om de crème luchtiger te maken. Ik ben niet zo’n fan van eieren met mayonaise prakken omdat je dat minder makkelijk in een spuitzak krijgt en stukjes blijft houden.”

Belangrijk is dat de eieren kakelvers zijn. „Dan zitten de dooiers in het midden van het ei, dat ziet er later net wat mooier uit.” Eieren koken doet iedereen anders, als ze maar niet stuk barsten in de het kokende water. „Ik gebruik een prikker voor de onderkant. Twaalf minuten koken en daarna in koud water laten schrikken, zo kun je ze makkelijk pellen en worden ze niet groen. Ze moeten helder blijven.”

De roomboter wordt luchtig met een mixer geklopt, waarna de roomboter mee wordt gemixt. Holtkamp: „De roomboter moet op kamertemperatuur zijn, maar ik zet er ook een föhn op om ’m nog luchtiger te maken. Je moet wel uitkijken dat de boter niet te slap wordt. De eieren snijd je natuurlijk doormidden, maar soms haal ik ook een stukje van de onderkant af om ze stabieler te maken.”

„Zet gevulde eieren nooit op een verzilverde schaal, dan krijg je zwarte vlekken die je er niet meer uit krijgt. De dooiers haal ik het liefst door een zeef voordat ik ze met de roomboter-slagroommix meng omdat de dooier toch stukjes geeft. Dat kun je gewoon met je vingers doen, hoor.”

Daarna brengt Holtkamp de crème op smaak met kerrie, witte peper en zout. „Witte peper om de kleur te behouden, je kunt ook een paar druppels maggi of sojasaus gebruiken. Qua spuitzak gebruik ik een spritsspuit.”

Ansjovis

Ter decoratie kun je al je fantasie gebruiken, al heeft Holtkamp zijn favoriete garneringen in de vorm van paprikapoeder, krulpeterselie, garnalen, ansjovis en viseitjes. „Met name die laatste twee hebben erg veel smaak. Als er maar een kleine zoute tegenhanger is. De krulpeterselie knip je gewoon af en de ansjovis rol je op.”

Het allerbelangrijkst is dat de vulling luchtig blijft. „Bovendien kun je de crème voor andere hapjes gebruiken. Ik maak bijvoorbeeld rolletjes van gepekelde rundertong. Hoe meer crème je maakt, des te groter het feest.”