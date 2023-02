De expert legt uit: een stappenplan voor het verwijderen van tegels

Lezer Arend is blijkbaar klaar met zijn tegels, in ieder geval met een aantal ervan, want hij vraagt hoe je tegels kunt verwijderen zonder andere tegels te beschadigen.

Laat ik bij het begin beginnen. Allereerst is het zaak om uit te zoeken waarmee de tegels zijn bevestigd. Zijn ze in specie gezet of verlijmd?

Tegenwoordig verlijmt men tegels altijd, maar in de jaren 70 en 80 gebruikten ze specie. De specie hecht zich aan de tegels en aan de wand en daarom zal brute kracht nodig zijn. Met een breekhamer zul je de tegels stukje voor stukje van de muur of vloer af moeten bikken. Tegels heel houden is geen optie.

Wil je toch proberen zo min mogelijk schade te veroorzaken aan tegels die je wilt behouden, zoals Arend, probeer dan eerst de voegen eruit te slijpen voordat je aan de slag gaat met het grove werk.

Als de tegels zijn verlijmd, kun je met een hamer en een beitel aan de slag. Zoek een holte op in het tegelwerk waarin je de beitel goed kunt plaatsen. Of sla één tegel kapot en gebruik die opening om de rest los te krijgen.

Soms kun je de tegels heel makkelijk loswrikken. Dan heb je mazzel en kun je heel secuur en met weinig schade werken.

Plaats de beitel onder de tegel, geef hem een snelle tik en hopelijk komt hij in één stuk los.

Bij verwijdering van tegels komt een hoop stof vrij. Dek de omgeving goed af, draag een veiligheidsbril, stofkapje en handschoenen en zet een raam open als dat kan.

Je kunt ook altijd één keer over bestaande tegels heen plakken. Ontvet de huidige tegels eerst goed, voorzie ze van een laag primer en ga dan pas verlijmen.

Je verliest wel een paar centimeter ruimte maar het scheelt aanzienlijk veel stof en tijd.

