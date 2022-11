Tips voor meer daglicht in huis

De afwezigheid van daglicht kan voor lichamelijke klachten zorgen. Dankzij daglicht start de productie van cortisol en melatonine, een gebrek daaraan kan leiden tot vermoeidheid, neerslachtigheid en een lusteloos of hongerig gevoel. Helemaal met het huidige thuiswerken is licht gewenst.

Hoewel alle muren en plafonds schilderen een trend zijn, wordt mensen die gevoelig voor de afwezigheid van daglicht zijn, aangeraden de muren wit te houden. Het maakt je huis immers lichter. Ook lichte meubelen en vloerkleden zorgen voor dit effect. Dat gebeurt ook door spiegels op te hangen; die weerkaatsen het (weinige) licht dat binnenkomt. Zeker als ze tegenover een raam zijn geplaatst.

Zorg er verder voor dat daglicht gemakkelijk kan binnenkomen. Snoei bomen of struiken die voor het raam staan en maak in de winter de vensterbanken vrij van accessoires en planten.

Ga de lampen in huis na. Waar is genoeg daglicht en welke ruimte of hoek kan juist extra licht gebruiken? Er zijn speciale daglichtlampen te koop. Wit licht bootst de zon na, blauw licht een hemelsblauwe lucht in de zomer.