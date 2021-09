Oproep: heeft u al plannen voor de wintersport?

Of wacht u nog even met boeken? Wat is daarvan de reden? Gaat u liever voor een last-minute? Het kan natuurlijk ook zo zijn dat u deze vakantie eerder al op de planning had staan maar dat corona roet in het eten gooide.

Waar gaat u precies heen en waarom juist naar die plek? En reist u dan per trein, met de auto of misschien wel het vliegtuig?

Laat het ons weten! Mail uw reactie naar check-in@telegraaf.nl

Komende zaterdag komen we terug op dit onderwerp in VRIJ.