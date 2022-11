Recept: zo maak je de lekkerste bruinebonensoep

Nodig: 1 grote pan, 1 grote soeppan (minimaal 6 liter, dikke bodem), 1 kilo gedroogde bruine bonen, 750 g schouderkarbonade, 250 g gerookt ontbijtspek (in blokjes), flinke bos selderij (fijngehakt), flinke bos peterselie (fijngehakt), 500 g prei (in dunne ringen), 3 uien (gesnipperd), 5 stengels bleekselderij (grof gehakt), 2 laurierblaadjes, 3 vleesbouillontabletten, 1½ kopje gort, bij voorkeur vluggert (natuurvoedingswinkels of mediterrane winkel), 1 pakje tomato fritto (ca. 350 g), flinke scheut tomatenketchup, 1 à 2 rookworst(en), zout en versgemalen peper.

Bereiding: Was de bruine bonen goed en zet ze in ruim water in de week. Laat de stukken ossenstaart in ruim gezouten water in de koelkast schoon trekken. Breng de volgende dag in een grote soeppan (circa 6 liter) de bruine bonen in het weekwater zonder zout aan de kook. Laat deze 60 minuten zachtjes koken. Kook de schouderkarbonade in ruim water in 2 uur zachtjes gaar. Doe als de bonen 60 minuten hebben gekookt, de spekblokjes, selderij, peterselie, prei, ui, bleekselderij en laurierblaadjes, bouillontabletten en gort erbij. Haal als het vlees gaar is, het vlees van de botten en snijd het klein. Zeef het kookvocht en doe dit samen met het fijngesneden vlees bij het bonen-groentemengsel. Voeg de tomato fritto en de ketchup toe. Wel de rookworst (in een aparte pan of doe deze bij de soep) 20 minuten. Roer de soep regelmatig goed door. Gebruik eventueel een sudderplaatje. Bonen en gort hebben de neiging om aan te zetten en aan te branden. Breng op smaak met peper en eventueel wat zout.