Nederlanders gaan op vakantie graag uit eten, het liefst meer dan twee keer per week

Eén op de drie wil zelfs elke dag uit eten gaan, zo blijkt uit een onderzoek van The Fork onder 2500 gebruikers.

Spanje populair

Het online restaurantreserveringsplatform ziet een toename in het aantal reserveringen van Nederlanders in restaurants in het buitenland. In het tweede kwartaal van 2021 vond de helft van alle reserveringen die Nederlanders maakten, in Spanje plaats.

Veel Spaanse eilanden hadden op dat moment al code geel en waren dus toegankelijk voor buitenlandse toeristen.

Besteding

The Fork heeft de respondenten ook gevraagd naar hun budget en concludeert dat voor 79% van de Nederlanders het vakantiebudget gelijk is aan de situatie vóór corona. 13% wil meer besteden tijdens de zomervakantie. De gemiddelde besteding tijdens een restaurantbezoek bedraagt 25 tot 40 euro per persoon.

Reservering

Meer dan de helft van de restaurantbezoekers (58%) reserveert op vakantie ter plaatse een restaurant. Daarnaast zoekt en reserveert 54% een plekje op basis van online recensies. Ook tips van locals (37%) blijken waardevol bij de zoektocht en het reserveren van een restaurant.