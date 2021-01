Zo zet je een verrassende stamppot op tafel

Witlofstamppot met peer

Zomers én winters tegelijk. Wie houdt van een zoetje zit met dit recept wel goed! De basis is een lichte stamppot met crème fraîche in plaats van boter of melk om de puree mee te maken. Meng er fijngesneden witlof door. Bak wat spekjes uit en leg twee kwarten van een lekkere rijpe peer op het bord met de witlofstamppot. Bestrooi met walnoten of spekjes, en een vleugje geraspte belegen schapenkaas. Een beetje zomer in de winter!

Rode koolstamppot met worst

Je kunt ook een keer iets heel anders door je stamppot doen, zoals rode kool en cranberrycompote. Een idee van onze trouwe lezer Jetty Meun uit Arnhem. Laat eerst de rode kool goed uitlekken en doe deze met de cranberrycompote in een pan en warm langzaam op. Stamp dit door je gekookte aardappelen, voeg zo nodig wat boter of melk toe en serveer met een lekker runderbraadworstje.

Stopverf of bruinebonen- stamppot

De naam klinkt misschien niet zo smakelijk, maar dat is het stamppotje wel! Je kookt 1 kg aardappels en verwarmt een pondje bruine bonen. Giet de bonen en de aardappels af en bewaar wat van het vocht. Stamp gekookte aardappels en bonen en voeg wat uitgebakken spek en zilveruitjes toe. Maak smeuïg met vocht en melk. Breng op smaak met peper.

Eet smakelijk!