Dagrecept: Salade van witlof, peer en roquefort

Online komt je vele tips tegen om witlof minder bitter te laten smaken, terwijl dat bittertje gerechten juist mooier kan maken. In combinatie met peer en blauwe kaas wordt het geheel plots friszoet. Dit recept komt uit het boek Lola, waarin het verhaal wordt verteld van de gelijknamige brasserie in Brussel, hartje Zavel. Een begrip in de Belgisch hoofdstad.

De Nederlandse mede-eigenaar Caroline Mijnssen gaf me destijds het boek mee. Snijd de witlof in dunne plakjes en meng met de gewassen veldsla. Voeg er wat preischeuten, de notenolie en balsamicoazijn aan toe. Breng op smaak met zout, peper, bieslook en bladpeterselie. Verdeel de sla in het midden van de borden. Snijd de roquefort in driehoeken en leg ze om de salade. Snijd de peren in schijfjes en leg die naast de kaas. Maak het af met stukjes fijngehakte walnoot, tuinkruiden en preischeuten.

Nodig voor vier personen:

- 300 g veldsla

- 8 stronkjes witlof

- 250 g roquefort

- 50 g walnoten

- 2 peren

- 15 ml notenolie

- 5 ml balsamicoazijn

- tuinkruiden zoals

basilicum, preischeuten,

bieslook of bladpeterselie

- zout en peper