De leukste vaderdagcadeaus voor in huis

Een goed idee voor vaders die van whiskey houden: deze set van Leopold Vienna. Deze cadeauset voor de enthousiaste whiskyliefhebber bestaat uit twee glazen, granieten ijsblokjes en een tang. Leg de ijsblokjes twee uur voor gebruik in de vriezer. Gebruik vervolgens de tang om ze in het glas te plaatsen. Het resultaat is gekoelde whisky die niet waterig wordt door het smelten van ijs. Na gebruik kunnen de ijsblokjes in de vaatwasser worden gereinigd.

Zwart

Ⓒ eettafel Tico van Leolux en glazen van Rosendahl

Van zwart leren eetstoelen tot zwarte glazen; de stoere look van zwart is wat de meeste vaders aanspreekt dus kies een mooi wooncadeau zoals de nieuwe eettafel en stoelen van Leolux of een kleiner gebaar zoals de donkergekleurde glazen van Rosendahl.

Barman

Ⓒ bartrolley Chariot van Kann Design en barset 7-delig van Leopold Vienna

Een must-have deze zomer is een verrijdbare cocktailtrolley. Decoreer de trolley met een stijlvolle barset van Leopold Vienna die niet alleen mooi qua design, maar die ook nog eens praktisch in huis zodat papa de perfecte barman kan spelen.

Kaasplank

Ⓒ kaasplateau van Doiy Design

Dat is nog eens een kaasplankje! Het kaasplateau van Doiy Design is gestyled zoals het hoort met druiven, broodjes en diverse kazen die in vorm en smaak verschillen. Heerlijk, toch?

Ingetogen

Ⓒ vaas met ribbelstructuur van LyngbyPorcelean en hanglamp Karl Johan van New Works

Accessoires die niet al te opvallend zijn en een rustig en stijlvol statement maken, doen het altijd goed. Deze vazen met ribbelstructuur bijvoorbeeld geven ruimte voor mooie bloemen en planten in diverse kleuren zodat er een mooie compositie ontstaat. Ook de hanglamp van Karl Johan geeft een sfeervol en rustig licht dat eigenlijk past in elke woonstijl. Tijdloos en chic!

Papa kookt

Ⓒ keuken Architecture Internationale Comet via The Kitchen Art Studios

Veel vaders zijn de beste chef-koks in huis maar ze willen wel graag een keuken die goed functioneert met goede apparatuur en mooie materialen. Deze stoere keuken van The Kitchen Art Studios is functioneel en tegelijkertijd tijdloos qua vormgeving. De trendy donkerhouten look, de hightech apparatuur en de functionele verlichting maakt het een walhalla voor vader om iets lekkers te koken.

Duurzaam

Ⓒ woonkamer van Trend Hopper

We zijn ons bewust dat we duurzaam moeten leven maar hoe doe je dat concreet? Een goed initiatief van Trendhopper is ‘doe-het-zelf’ bergen schilderen met restanten muurverf. Dus gooi je verfresten niet weg en volg het stappenplan om met jouw ‘left overs’ muurverf unieke wanddecoratie te maken, zoals een muurschildering van een berglandschap. Mooi met een neutrale grijze bank ervoor en een bijpassend vloerkleed in de kleur van een van de bergen.