Dagrecept: Zó maak je Zuid-Franse tomatensoep (zonder pakjes of poedertjes)

Dagrecept: Proef je geluk met deze snelle gevulde paprika’s

Paprika is toch wel een van mijn favoriete groenten (al is het plantkundig gezien een vrucht) omdat je er van alles mee kunt in de keuken. Rauw, gegrild of gekookt... Natuurlijk kun je ze ook vullen. Je kunt onderstaand recept bovendien helemaal vega maken als je wilt.