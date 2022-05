Premium Het beste van De Telegraaf

Medisch toerisme in de lift, maar ingrepen niet zonder risico: ’Deel van mijn wangen voel ik niet meer’

Door Arianne Mantel en Koen Nederhof Kopieer naar clipboard

Even op en neer naar Turkije voor een hagelwitte glimlach, naar Zuid-Amerika voor een billenvergroting of naar Portugal voor een nieuwe neus: artsen zien dat het voor Nederlanders steeds normaler is om een cosmetische ingreep in het buitenland te laten doen. Medisch toerisme is een snelgroeiende miljardenbusiness, maar artsen maken zich zorgen over het stijgende aantal patiënten dat terugkeert met complicaties.