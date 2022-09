Dit mag nooit weg: lampje van hardwerkende postbode

De vader van Wil Gerrits was postbode. Veertig jaar lang stond hij elke dag voor dag en dauw op, vier uur ’s nachts, om aan de slag te gaan. Computers met bijbehorende mailsystemen waren er immers nog niet en dan diende vooral bij bedrijven de post om acht uur op het bureau te liggen. Zo konden ze ook daar aan de werkdag beginnen.

„Onder alle weersomstandigheden trok hij eropuit”, herinnert Wil zich. „Of de mussen nu van het dak vielen of het tien graden vroor, ijzel of zware stormen: mijn vader trok zijn uniform aan en ging de deur uit.”

Eerst moest de post worden gesorteerd en vervolgens bezorgd. Vooral in de winter was het dan natuurlijk nog donker. Wils vader droeg daarom een PTT-lampje van het merk Pertrix aan een speciale PTT-knoop van zijn uniform.

Zo kon hij de adressen op de enveloppen lezen. Wat hij niet wist, was dat Wil tegen bedtijd het lampje vaak even stiekem meenam om bij het licht in bed te kunnen lezen..

„Wel viel hem op dat de batterij zo snel leeg was en daar mopperde hij dan ook weleens over”, glimlacht Wil.

Toen haar beide ouders waren overleden, werden de spullen onder de kinderen verloot.

Wil viel naar eigen zeggen niet echt in de prijzen, maar met één ding was ze heel erg blij: dat dit bijzondere lampje in haar bezit kwam. „Een unieke herinnering aan mijn lieve en zo hardwerkende vader.”

