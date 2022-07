Me-time is belangrijk, toch voelen veel mensen zich er schuldig over

Ruim vier van de vijf volwassenen wereldwijd (84 procent) zijn van mening dat tijd voor zichzelf nemen een positieve invloed heeft op hun mentale gezondheid. In Nederland is dit percentage iets lager (83 procent), zo blijkt uit onderzoek van Jabra die wereldwijd 12.000 consumenten uit elf landen heeft ondervraagd.

Volwassenen over de hele wereld zijn zich bewust van de voordelen van het nemen van tijd voor jezelf: 87 procent geeft aan dit minstens één keer per week te doen. In Nederland is dat zelfs 90 procent en een indrukwekkende 72 procent neemt zelfs dagelijks een moment voor zichzelf om stress te verminderen en zo hun batterij weer op te laden. Vooral Nederlandse 55-plussers zorgen goed voor zichzelf, want 88 procent van de ondervraagden neemt dagelijks een momentje rust.

Opvallend: zeker 15 procent van onze landgenoten voelt zich schuldig als ze me-time nemen en één op de zes heeft geen idee hoe ze tijd moeten nemen voor zichzelf. Vier van de vijf mensen vinden het lastig om te ontsnappen aan stress. Het bijwerken van de administratie (15 procent), huishoudelijke taken (13 procent) en de werkdag doorkomen (12 procent) maken het lastig om me-time in te lassen.

Verschillen

Over het algemeen zien vrouwen meer voordelen van me-time dan mannen. Zeven van de tien vrouwen vinden tijd voor jezelf nemen namelijk belangrijk voor hun mentale gezondheid. Dit in vergelijking met 61 procent van de mannen. Dezelfde trend is te zien als het gaat om fysiek welzijn (53 procent van de vrouwen vergeleken met 47 procent van de mannen) en het verminderen van stress (65 procent versus 56 procent).

Met name jongvolwassenen (18-34) geven aan dat ze meer tijd voor zichzelf nodig hebben: wereldwijd geeft de meerderheid (56 procent) aan hier behoefte aan te hebben. In Nederland liggen die getallen hoger met 63 procent van de ondervraagden.

Schuldgevoel

Helaas gaat self-care en tijd voor jezelf nemen vaak gepaard met een schuldgevoel. Vooral jongvolwassenen (26 procent) geven aan hier last van te hebben. Dit vergeleken met het wereldwijde gemiddelde van 15 procent. Noord-Europese landen, zoals Zweden (procent) en het Verenigd Koninkrijk (20 procent), hebben de meeste moeite met het voor zichzelf verantwoorden van me-time en voelen zich het meest schuldig.