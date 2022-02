Premium Het beste van De Telegraaf

De elpee blijft iets magisch houden, voor jong én oud

Door Bert Dijkstra

Anouk Rijnders van Record Industrie Haarlem

Hoe is het mogelijk dat een ouderwets fenomeen als de elpee bij jong en oud hartstikke hot is in een tijdperk waarin Keizer Digitaal regeert? Onze verslaggever vond het antwoord in een spectaculair groeiende platenfabriek en achter de schermen van ’s werelds grootste platenbeurs. „Vinyl heeft iets magisch.”