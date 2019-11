Ford Focus C-Max terug naar de tekentafel

Ford dacht in de jaren negentig snel te reageren op de introductie van de innovatieve Renault Mégane Scénic maar toen de Amerikaanse autobouwer autobouwer eindelijk zijn creatie af had, werkte Renault al aan de opvolger. Hoe dat kon gebeuren, legt Autovisie-redacteur Sjoerd van Bilsen uit in een nieuwe aflevering van Sjoerds Weetjes.