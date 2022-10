Zo maak je zelf de lekkerste bouillon

Bouillon vormt dé basis voor de meest uiteenlopende gerechten: van kroketten tot soepen en van sauzen tot risotto’s. En heb je eenmaal een goede bouillon gemaakt, dan wil je niet meer anders. Moet je wel even hoe je het aanpakt.

Wie wat bewaart...

Of je nu gaat voor vis, kip, rund of groenten, feit is dat bouillon het uitstekend doet op een mix van ingrediënten die bestaat uit de onderdelen die je laat liggen op je bord of op de snijplank. Gooi deze dus niet weg, maar zie ze als een begin van een goede bouillon. Verzamel dus zoveel mogelijk botten, graten en stukken groenten die je over hebt na het koken – ja, ook die harde kern van de venkel. Bewaar ze direct in de vriezer om de smaak te behouden.

Neem de tijd

En dat betekent niet: sta urenlang in de keuken te zwoegen. Een goede bouillon heeft tijd nodig, zodat de smaken van de ingrediënten in het water kunnen trekken. Dat betekent op laag vuur, met deksel op de pan op ‘t vuur of in de oven, of natuurlijk in de slow cooker.

Laat het los

Het mooiste van bouillon? Er zijn bijna geen regels. Voeg toe wat je over hebt en lekker vindt: van karkassen tot kruiden. Let wel op zetmeel en groenten die een onaangename smaak of structuur met zich meebrengen. Zo zullen aardappelen en sla het niet zo lekker doen. Ook de hoeveelheid water is belangrijk. Zorg ervoor dat de boel onder staat.

Wat zuur voor de botten

Maak je een bouillon met botten? Voeg dan een kleine lepel zuur toe in de vorm van citroen of azijn: dit breekt het kraakbeen af waardoor de bouillon een nóg rijkere smaak krijgt.

Vergeet zout

Dat heeft twee redenen: het gevaar van te veel zout toevoegen en dit niet terug kunnen draaien. Het is immers lastig inschatten wanneer de smaak steeds geconcentreerder wordt. Maar het belangrijkst: aangezien je deze bouillon voor uiteenlopende gerechten gaat gebruiken, kun je nooit van tevoren bepalen hoeveel zout genoeg is.

Bekijk ook: Zo gaan onze lezers voedselverspilling zo veel mogelijk tegen

Koop een kaasdoek

Aangezien fijne kruiden nog wel eens door de zeef glippen, voorkomt een kaasdoek of een kruidenbuiltje een hoop tijd en frustratie.

Werp een blik in je voorraadkast

Leuk, al die klassieke smaken, maar aangezien je met bouillon alle kanten op kunt, is je voorraadkast een bron van schatten. Wat dacht je bijvoorbeeld van een schepje miso, een beetje marmite of wat zeewier?

Maak een vlezige groentebouillon

Vaak gebruiken we wortels, selderij en uien als basis. Wil je ‘m wat ‘vleziger’ qua smaak en structuur, denk dan aan tomaten zonder het vruchtvlees, bonen of paddestoelen. Op zoek naar zoete tonen? Dan zijn pompoen of mais ideaal.

Proportioneer

Vries de bouillon in door middel van een ijsblokjesvorm. Hierdoor bepaal je zelf hoe veel je gebruikt bij welk gerecht, zonder dat je de hele voorraad hoeft aan te breken. Weinig plek in de vriezer? Kook je bouillon nog wat langer in nadat je de losse ingrediënten eruit hebt gezeefd. Hierdoor wordt de smaak nog geconcentreerder en heb je minder nodig per gerecht.

Experimenteer

Onthoud: wees niet bang om te experimenteren, want een beetje creativiteit maakt een bouillon alleen maar lekkerder.