Handige tip: hierom bewaar je je broodzakken en tijdschrifthoesjes

Marion tipt: „Ik bewaar alle plastic zakjes die ik krijg, van broodzakken tot tijdschriftenhoesjes en fruitzakken. De kleinste gebruik ik om de keutels uit de kattenbak in weg te gooien. Van broodzakken knip ik een stukje af. Ik gebruik ze eerst voor mijn lunch en daarna voor de kattenbak. De iets grotere gaan naar de kleine prullenbakjes in wc en badkamer en de grotere in de keuken. De allergrootste gaan in de grijze afvalbak. Zo gooi ik ze pas weg na gebruik in huis. Het scheelt me in de aanschaf van (vuilnis)zakken en ik doe er heel lang mee.”

Heb jij een huishoudprobleem waar je niet uit komt? Mail naar zamarra@telegraaf.nl