Vrouw waagt leven voor perfecte foto

De onbekende vrouw poseert op de top van de Pedra da Gávea, een berg in de Braziliaanse stad. Na de pittige klim omhoog wil ze haar volgers dan ook graag op de hoogte brengen van haar inspanningen.

Te zien is hoe ze na de top zich langzaam naar beneden laat zakken, haar armen in de lucht steekt en lacht naar het vogeltje. De rots loopt echter steil naar beneden en het is een wonder dat de vrouw niet de afgrond in stort.

De foto kan op veel negatieve reacties rekenen. „Echt. Ook al vallen ze niet dood en krijgen ze de ’coole’ foto die ze wilden, ik vind het kiekje stom omdat ze hun leven, en mogelijk dat van anderen, riskeerden om het te krijgen”, zo laat iemand weten op Twitter. „Hoopte er nog iemand anders dat ze er toevallig van af zou glijden? Dat zou pas echt hilarisch zijn”, aldus een andere twitteraar.

De Pedra da Gávea is wel vaker dé plek waar waaghalzen hun kunsten willen vertonen.

Ⓒ Twitter