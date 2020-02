Robs Mercedes rijdt 1 op 9: ’Maar wát een fijne kar’

„Onze Mercedes 240 TD uit de W123-serie was aan vervanging toe. Liefst weer een stationwagen vanwege de hond. Mijn zwager heeft een bedrijf in Mercedes klassiekers en youngtimers. Hij had een prachtige C-klasse met 30.000 kilometer op de teller, maar in een onooglijke rode kleur. Hij kwam er niet vanaf, maar een collega-handelaar had belangstelling.

En daar stond deze W124. Mijn zwager belde me meteen: ’Er staat hier een station met alles wat je zoekt: automaat, airco én stoelverwarming’. Zonder die verwarmde stoelen was mijn vrouw er niet in gaan zitten. Ik heb een stukje gereden en zei: ’Regel het maar’. Ik wist niet eens exact wat hij ging kosten.

Het was een behoorlijke uitgave, maar wat een topauto! Nooit spijt gehad, Mooie, degelijke, relatief eenvoudige techniek; zelfs in het inspuitsysteem zit geen elektronica. Evengoed heb je alle luxe: schuifdak, airco, niveauregeling, centrale vergrendeling met afstandsbediening. Hij rijdt echt geweldig, er zit een dijk van een motor in. Er zit een deukje in het dak en een pitje in de lak hier en daar.

"Niet zo leuk aan de pomp, maar wát een auto"

Het enige echte minpunt dat ik kan bedenken, is het verbruik. Ik wist het natuurlijk: een auto van dit gewicht en formaat uit de jaren 90 verbruikt gewoon veel. Het is onze dagelijkse auto, we rijden er zeker 20.000 kilometer per jaar mee. Aan de pomp is het even niet zo leuk, maar als je wegrijdt, denk je alleen maar: wat een fijne kar. Afgelopen jaar zijn we ermee naar Schotland geweest met onze caravan uit 1968 erachter. Elke heuvel neem je met gemak.”

Eigenaar

Rob van Rees (48), werkvoorbereider technische dienst

Auto

Mercedes 300 TE

Bouwjaar

1992

Geschatte waarde

€ 6500

Gemiddeld verbruik

1 op 9

Motor

Zes-in-lijn, 2960 cm3

Toekomstplannen

„De 300 TE is perfect zo.”