Premium Het beste van De Telegraaf

Vallen topsporters neer na vaccinatie? ’Geen enkele keer sprake geweest van een relatie’

Door Arianne Mantel Kopieer naar clipboard

Sergio Aguero Ⓒ Getty Images

Amsterdam - Is er een verband tussen de voetballers met hartproblemen en de vaccinatie tegen Covid-19? Op sociale media wordt deze conclusie aanhoudend getrokken. Sportcardioloog Harald Jorstad (Amsterdam UMC) houdt alle gevallen van hartschade of hartstilstand bij voetballers superscherp in de gaten: „Elke schijn van verhoogd risico door de vaccinatie, onderzoek ik.”