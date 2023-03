Mens-erger-je-niet winnen? Dit moet je volgens de Nederlands kampioen vooral níet doen

Al vijftien jaar speelt Bob Herrebout elke dag in zijn werkpauze een potje Mens-erger-je-niet met zijn collega.

In 2020 schreef hij zich als eerste Zeeuw voor het Nederlands Kampioenschap in dat al meer dan veertig jaar wordt gehouden. „Zo’n kampioenschap lijkt heel kinderachtig, maar je speelt echt voor iets, het brengt spanning met zich mee. Je moet per spel bedenken wat de tegenstander nu weer gaat doen.”

Dat is meteen het leuke aan het spel, vindt hij. „Het is kort, krachtig en spannend. Gooien met de dobbelsteen is gewoon geluk hebben, maar inmiddels heb ik het nodige inzicht: hoe de pionnen te zetten, hoe dan weer verder...”

In de loop der jaren is Herrebout uiteraard beter geworden, maar zijn strategie kan hij niet prijsgeven, zegt hij lachend. Eén tip: „De meesten willen eerst een pion binnen hebben en gaan dan verder met de andere. Die moet jij dan juist hebben om van het bord te vegen. Je moet ook goed opletten wat de ander doet, het is niet zomaar een pionnetje wegzetten.”

Het brengt hem spanning en ontspanning, maar ook blijdschap. „Na zo’n potje met mijn collega kan ik weer scherper werken. We zijn aan elkaar gewaagd, al spelen we ook gerust vals. Niet tijdens een kampioenschap, natuurlijk. Ik vind het jammer dat er geen Europees kampioenschap is, dan had ik zeker meegedaan. ”

Als hij prof had kunnen worden, zoals de pokerspelers met het kaartspel, had hij het zeker gedaan. „Als winnaar van het Nederlands kampioenschap kreeg ik 400 euro, toch ook best fors. Maar ik was er ook voor gegaan als het maar vijf euro was geweest.”

Bob Herrebout blíjft er altijd voor gaan. „In al die jaren ben ik het nooit zat geworden. Wel speel ik alleen met mensen die ook de intentie hebben om te winnen, anders is het niet leuk. Ik denk dat ik het in het bejaardentehuis nog speel!”