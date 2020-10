Hier overwinteren Nederlanders ’t liefst

Heel wat Nederlanders overwinteren in Zuid-Europa. In Spanje bijvoorbeeld stonden in 2019 liefst 78.551 Nederlanders ingeschreven. Het werkelijke aantal is nog groter omdat niet iedereen zich registreert. Wij vroegen ons af of onze lezers ondanks corona deze winter toch naar Spanje (en andere landen) zullen afreizen.

Kijkend naar de reacties lijkt het erop velen van u dit doen, zo ook Cees Verhoef. „Wij overwinteren al vier jaar in de Algarve waar we als gepensioneerden tegen een betaalbare prijs verblijven. Wij hopen nog vaak hierheen te gaan.”

Ook Els Herkens zit weer in Spanje. „Na wikken en wegen zijn we naar ons appartement vertrokken. In Spanje heeft iedereen een mondkapje op. Mensen houden afstand. Ik ben blij dat we hier zijn, in Nederland leek het nergens op.”

Toch blijven sommigen van u hier omdat de reisverzekering niet dekt in landen met een oranje of rode code, blijkt uit de reactie mijnheer Jacobs. „Heel jammer want in Spanje voelden we ons veilig maar als we nu gaan dekt onze reisverzekering de gevolgen van een coronabesmetting niet.”

Carl van Kleef: „Wij hadden het plan om te overwinteren in Spanje. We wachten nog even met boeken om te zien hoe de situatie zich daar ontwikkelt. Als het kan, gaan we in januari en februari. Het klimaat is voor ons reden om te gaan.”

Elly Delvaen: „Zodra ik de kans krijg ga ik graag naar mijn dochter op een klein eiland bij Dubrovnik. Daar voel ik mij veel veiliger dan in Nederland waar de mondkapjes nog steeds niet verplicht zijn. Buiten dit ben ik daar gewend aan het goede weer, zonnige dagen en het leven buiten.”

Jan en Ria Meijer: „Op dit ogenblik bevinden mijn vrouw en ik ons al op ons overwinteradres in Portugal. Wij huren in de Algarve een mooi vrijstaande woning uit de jaren 50. Door de ruimte en nageleefde regels is het coronavirus goed in de hand te houden. Nu rond de 25 graden en goed toeven.”

Willem en Selma Tates: „Onze reis naar Tenerife begin 2021 is geboekt! We hebben een prachtig appartement met zwembad. Heerlijk relaxen op ons terras, of bij het zwembad. Wandelen langs het strand of een duik in de zee. Diverse tours maken en gezellig lunchen langs de kust. En vooral genieten van cultuur en de zon.”

