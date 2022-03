Tips van Zamarra: dit kun je doen als je wasmachine er plots mee stopt

1. Controleer eerst of de afvoerslang is geknikt. Of misschien is de stroom even uitgevallen en het programma onderbroken. Kies voor ’spoelen en water wegpompen’.

2. Ook kan het filter verstopt zijn, dat is eenvoudig schoon te maken. Zet de wasmachine uit en trek de stekker uit het stopcontact.

3. Haal de afvoerslang uit de pijp bij de muur en laat het water in de emmer lopen. Als er geen water meer uit de machine komt, kunt u het filter controleren. Dat zit meestal rechtsonder aan de voorkant van de wasmachine, achter een paneeltje. Houd een dweil paraat en een bak onder de opening, want er kan nog water uit het filterhuis komen.

4. Maak het filter onder een stromende kraan met de tandenborstel schoon. Voel ook in het filterhuis of er achtergebleven muntgeld of knopen in zitten.

5. Plaats het filter weer terug en schakel de stroom weer in. Hopelijk pompt de machine nu het water gewoon weer weg. Zo niet, schakel dan een monteur in.