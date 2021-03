Recept van de dag: Aziatische groenteschotel

Nodig voor vier personen:

•300 gr biefstuk

•200 gr wortel

•200 gr champignons

•200 gr sperziebonen

•100 gr taugé

•1 rode paprika

•2 tenen knoflook

•1 grote ui (grof gesneden)

•2 el zoute sojasaus

•2 cm gember (geraspt)

•1 tl tamarindepasta

•1 tl bruine suiker

•1 tl sambal brandal

•1 el ketchup

•2 el olie

Bereiding:

Snijd de biefstuk in dunne plakjes en marineer ze 20 minuten in 2 el sojasaus en 1 el olie. Snijd ondertussen je wortels schuin in de lengte, de paprika en sperziebonen in stukjes en de champignons in vieren. Kook de sperziebonen en wortel een paar minuten voor. Bak de gemarineerde biefstuk héél kort om en om gaar in een hete koekenpan (zonder extra olie) en leg die apart; vang het vocht op.

Fruit daarna in dezelfde pan de uien en knoflook in 1 el olie en voeg de tamarindepasta, bruine suiker, gember, sambal en ketchup toe en laat even meebakken. Voeg je groenten en opgevangen vocht toe en laat dit op laag vuur met het deksel op de pan even sudderen totdat er een gebonden saus ontstaat. Zet het vuur uit en laat de biefstuk even mee warmen met het deksel erop. Serveer je groente-biefstuk-schotel met rijst.