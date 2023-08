Barbecue snel schoonmaken? Gebruik een ui!

Dé truc: gebruik een ui! Daarmee kun je namelijk snel en makkelijk aangekoekte etensresten van het rooster krijgen.

Zoek de grootste (en goedkoopste) ui in het supermarktschap en neem die mee naar huis. De kleur maakt niet uit. Halveer de ui. Prik een vork in het kontje van de ui en wrijf met de open kant over het rooster heen. Je kunt dit dus het beste direct na een avondje (of middagje) barbecueën doen, als het rooster warm is.

Door de natuurlijke zuren in de ui komen stukjes aangekoekt vlees en andere achtergebleven restjes los te zitten. Daarnaast zorgt de allicine in de ui (datzelfde chemische stofje dat ervoor zorgt dat je gaat huilen tijdens het snijden) ervoor dat alle bacteriën worden gedood. Het resultaat: een blinkende barbecue of grill.De oliën uit de ui zorgen er bovendien voor dat het rooster van je barbecue of grill automatisch een lichte anti-aanbaklaag krijgt.

Is de barbecue echt goed vies en werkt de ui-techniek niet? Spray dan wat citroensap of natuurazijn op het warme rooster. De extra zuren zorgen ervoor dat de aangekoekte restjes nog sneller loslaten.