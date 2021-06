Sollicitatiebrief versturen: dit is het beste tijdstip

Het Amerikaanse TalentWorks, dat bedrijven helpt hun ideale werkgever te vinden, heeft ooit onderzocht wat het beste moment van de dag is om je sollicitatiebrief te sturen.

Ruim 1610 brieven voor vacatures in verschillende sectoren werden onder de loep genomen en daaruit konden de onderzoekers concluderen dat sollicitanten die hun motivatie vóór 10 uur ’s morgens verstuurden, de meeste kans maakten om uitgenodigd te worden voor een gesprek.

Wie tussen 06.00 uur en 10.00 uur op de verzendknop drukt, vergroot de kans op een positieve reactie met 13 procent.

In de avonduren

Rond 19.30 uur, als de werkdag voor de meeste HR-managers al lang en breed voorbij is, is volgens TalentWorks het minst ideale tijdstip om te solliciteren. Je zou dan minder dan drie procent kans hebben op een kennismakingsgesprek.

Maar heel veel later op de avond een brief sturen kan dan wel weer een positief effect hebben, omdat de kans groot is dat jouw brief een van de eerste mailtjes is die door de HRM-afdeling wordt geopend.

Timing

Overigens is het aan te raden om je brief zo snel mogelijk te schrijven zodra je een leuke vacature hebt gespot. Je vergroot daarmee de kans om in de eerste selectieronde van mogelijke kandidaten mee te gaan. Staat de vacature al een maand open, dan maakt het volgens het onderzoek niet uit hoe laat jij je sollicitatie verstuurt.