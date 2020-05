Recept van de dag: Vitello Tonnato

Voor de saus werd oorspronkelijk verse witte tonijn gestoofd in witte wijn, ciderazijn, witte ui en knoflook, en gepureerd met olijfolie en eigeel tot een dikke mayonaise. Voor de mayonaise werden verschillende smaakmakers gebruikt, waaronder ansjovis, cayennepeper, kappertjes en citroensap.

Een deel van de saus wordt uitgespreid op een serveerschaal en de koude plakjes kalfsvlees worden in een enkele laag gerangschikt bovenop. De rest van de saus werd vervolgens over het kalfsvlees gegoten, zodat het volledig bedekt is

Maar zo maken wij het niet meer. Wat je wel moet doen is de slager gek maken en om een kalfsmuis vragen. Die heeft die dan morgen. Braad die zachtjes aan, dan groentebouillon erbij en trekken tot die wolkenzacht gaar is. Laat heel rustig afkoelen. Snij in plakken.

Meng mayonaise door de tonijn (op olie in dit geval en altijd van Fish Tales), tot de tonijn volledig in de mayonaise is verdwenen. Meng er een paar kappers door en wat citroenrasp.

De rest zag je hierboven al. Zoek een lekker stil moment en geniet er samen van.

Nodig voor twee personen:

2 dl Belse mayonaise

1 blikje witte tonijn op olie (Fish Tales)

1 theel kapertjes

Beetje citroenrasp