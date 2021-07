Het geheim voor krokante aardappels of fruit uit de oven: rijstmeel! Het enige dat je hoeft te doen is een coating, een laagje, te maken van rijstmeel waarmee je de aardappels of frietjes bedekt.

Mocht je ze vandaag willen maken, zo ga je te werk:

Verwarm de oven voor op 200 graden. Breng een pan met water aan de kook.

Snijd de aardappels in de gewenste vorm, dat mag met of zonder schil, in partjes, plakjes, Vlaamse frieten of Franse frietjes. Voeg de aardappels toe aan het kokende water en breng weer aan de kook. Zodra het water weer kookt, giet je de aardappels af. Dep droog met een theedoek of keukenpapier.

Meng in een kom de aardappels met (olijf)olie en hussel dit goed door elkaar. Meng de rijstmeel met paprikapoeder (of chilipoeder voor pittige frietjes) en zout. Rol alle frietjes (of andere vormen) goed door het mengsel en schud een te dikke laag rijstmeel er ook weer af.

Verdeel op een bakplaat met bakpapier en zet in de oven voor zeker 40 minuten. Schep de frietje regelmatig om.

Nice to know: rijstmeel wordt gemaakt van rijst en is van nature glutenvrij. Rijstmeel kan een goede vervanger zijn voor tarwebloem.