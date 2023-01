Waarom het goed is om af en toe aan je ex te denken

Psychologen verbonden aan de Universiteit van Kansas zeggen dat het goed voor je huidige relatie kan zijn als je regelmatig terugdenkt aan de mooie momenten die je met je voormalige partner hebt beleefd. Door warme herinneringen aan een oude vlam op te halen, reflecteer je namelijk onbewust op de relatie die je nú hebt.

Dat zeggen de psychologen op basis van een onderzoek dat zij hebben gedaan en waarover ze schrijven in het tijdschrift de European Journal of Social Psychology. De psychologen vroegen voor hun onderzoek 167 volwassenen om in drie experimenten te reflecteren op hun vorige én huidige relatie.

Tijdens de drie experimenten werd aan de vrijwilligers gevraagd om na te denken over gelukkige momenten met hun ex. Vervolgens moesten ze een vragenlijst beantwoorden waarin ze konden aangeven hoe tevreden ze zijn over hun huidige relatie en hoeveel liefde ze voor hun partner voelen. Wat bleek? De mensen die (veel) goede herinneren hadden aan hun ex-geliefde scoorden hoger wat betreft de tevredenheid over hun huidige relatie.

„We hebben ontdekt dat de perceptie van zelfgroei en de positieve effecten van het ophalen van warme herinneringen aan een oude liefde goed zijn voor de kwaliteit van een nieuwe relatie”, zo schrijven de psychologen.