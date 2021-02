Huishoudtips: vier oplossingen voor strijkproblemen

1. Bruine vlekken op wasgoed duiden op een verstopping van de gaatjes met verbrande textielvezels. U kunt dit oplossen door het strijkijzer maximaal een kwartier te laten stomen. Door de stoomdruk worden de vezels en ook kalkdeeltjes naar buiten geduwd.

2. Hebt u minder stoomdruk of ziet u kalkdeeltjes op de was, dan is het tijd om te ontkalken. Veel strijkijzers hebben een ontkalkingsknop die u enkel hoeft in te drukken.

3. Heeft uw apparaat een antikalkstaafje, haal dat dan uit het strijkijzer en laat het een paar uur in schoonmaakazijn of citroensap weken. Is uw apparaat voorzien van een antikalkcassette, dan moet u die vervangen. Dit kunt u teruglezen in de gebruiksaanwijzing.

4. Is de strijkzool bruin of plakkerig, dan kunt u deze schoonmaken met een speciale reinigingsstick, bijvoorbeeld van HG of Wenko. Gebruik eventueel een plastic sponsje, maar geen schuurspons of schuurmiddelen.

