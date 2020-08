Restaurantrecensie Triptyque in Wateringen: Amuses tot hogere kunst verheven

Niven Kunz is terug waar het ooit allemaal begon. In het oude raadhuis van Wateringen opende hij begin deze maand zijn nieuwe restaurant Triptyque. Het is zijn derde kans na het mislukte avontuur van Niven in Rijswijk, maar dat heeft niets met de naam Triptyque te maken.

„Mijn vriendin en ik zagen een drieluik in een museum en vonden het gewoon een leuke naam. Zo makkelijk kan het zijn”, zegt de chef die op 24-jarige leeftijd zijn eerste ster kreeg, maar vooral bekend werd als ambassadeur van de groentegastronomie.

Kunz, inmiddels 39, heeft als een van de eerste chefs in Nederland groente centraal op de kaart gezet. Slechts twintig procent is weggelegd voor vlees en vis.

Groots aanpakken

Hij wilde het groots aanpakken met deze formule en verhuisde van Wateringen naar een prestigieus pand in Rijswijk. Daar bleek het niet makkelijk om de zaak elke avond vol te krijgen. Ondanks Groupon-bonnen en andere acties bleven de hoge kosten van het pand drukken.

Nivens (oude) nieuwe zaak in Wateringen is een stuk kleiner en overzichtelijker en nu hij weer terug op honk is, voelt hij zich eindelijk weer relaxed. Dat merkt de gast onmiddellijk op het bord.

Amuses

Veel toprestaurants serveren amuses voorafgaand aan het menu, maar in Triptyque zijn deze ’hapjes van het huis’ tot hogere kunst verheven. Liefst elf tellen we er en de een is nog verrassender dan de andere.

Omwille van de ruimte kunnen we ze niet allemaal noemen, maar tempura van shisoblad met sambaigelei, laaggegaard eitje gevuld met sabayon en paling en chawanmushi (Japanse flan) zijn absolute uitschieters en een mooie opmaat voor het 4-gangenmenu.

Het drieluik van tomaat is een van chefs signatuurgerechten en daardoor een perfecte start. Gemengde tomaatjes van verschillende rassen en kleur leven op van een zachtzure vinaigrette van geitenyoghurt.

Als hartige tegenhanger wordt daarbij een tomaten ’tartare’ met krab en hollandaise geserveerd, terwijl als begeleiding is gekozen voor een glaasje met de allerpuurste tomatenbouillon met sake die je maar kunt bedenken. Subliem.

We gaan door met kreeft, krootjes en radijs. Mooie presentatie, eersteklas producten.

Alleen is een van de koks de vinaigrette vergeten en die is toch echt nodig om een en ander met elkaar te verbinden en het gerecht spannend te maken.

Ach, kan gebeuren.

Tafelgenote heeft vanavond haar zinnen gezet op de zeebaars, zachtjes op de huid gebakken en opgediend in een luchtige bisque met auberginepuree en meiknolletjes. Klassiek, maar toch ook weer superhip.

Mooie herinneringen bewaren we aan de zwezerik die Niven acht jaar geleden serveerde. Daarom verheugen we ons op zijn laatste versie. Nog steeds op dezelfde manier afgelakt met ingekookt kalfsfond à la Cees Helder, maar nu op z’n Japans met een touch van miso, soja en gember. Geweldig met ijspegels (kleine witte worteltjes) en Chinese broccoli.

Na nog wat dessert-amuses sluiten we af met een voorbeeldig licht en fris frambozendessert met yoghurtballetjes. Wát een comeback!

Info over Triptyque

Plein 13G, 2291 CA Wateringen, tel. 0174-293388, triptyque.nl.

Ambiance

Stijlvolle eetzaal met moderne accenten, door grote open ramen veel nieuwsgierige passanten (wordt aan gewerkt).

Bediening

Tikje formeel en zakelijk, mag allemaal wel wat losser; redelijke wijnkennis.

Menukaart

Van €39,50 voor 3-gangenlunch tot €110 voor 9-gangendiner. Alle menu’s met extra 8 tot 11 amuses.

Favoriet

Tomatentriptiek, zeebaars, zwezerik.

Wijnkaart

Goede kwaliteit maar stevig aan de prijs, wijnen tussen €30 en €40 karig; huiswijn €37,50.