’Ik kan vanaf mijn Spaanse balkonnetje geen genoeg krijgen van dit schouwspel’

Dagelijks schuifelen ze met hun wandelstokken door het autovrije straatje, onze buren in Spanje. Net als wij zijn ze eigenaar van een Spaans stadshuisje. Het enige verschil is dat wij vorig jaar de sleutel kregen en zij vijftig jaar geleden.

Antonio en Maria zijn inmiddels in de 90, maar hebben in en rondom Carrer de Sant Francesc nog altijd een rijk sociaal leven. Elke ochtend lopen ze naar het eind van de straat voor de dagelijkse boodschappen. Ze doen dik twee uur over dit uitstapje.

Dat komt omdat het in ons straatje een komen en gaan is van bejaarden met hetzelfde ritueel. Die bij iedere passant uitgebreid de tijd nemen om de dag, het voetbal, het weer en het aanbod op de markt door te nemen. Soms wordt de rollator op de stoep geparkeerd en gaan ze er even bij zitten, op het straatbankje in de zon.

Oudste mensen

Ik kan vanaf ons balkonnetje geen genoeg krijgen van dit schouwspel. Het lijkt me ook wel wat om zo oud te worden in Spanje. Want ja, dat worden ze daar: Spanje staat in de top drie van de EU-landen waar mensen het oudst worden. Vers en gezond eten, de (winter)zon en het leven op straat zijn daar onder meer debet aan. Dat ouderen in de regel heel gelukkig zijn, snap ik vooral als ik daar ben. Onderzoek toont aan dat ons geluksgevoel vanaf ons 50e groeit en dat dit op 82-jarige leeftijd een hoogtepunt bereikt.

Lichamelijke kwalen zijn daar zeker, maar bovenal zijn ouderen emotioneel in balans: ze hebben minder zorgen, zijn besluitvaardiger, minder gevoelig voor de mening van anderen, ze kunnen relativeren en kunnen verdriet een plekje geven.

Dat bang zijn voor de oude dag nergens voor nodig is, illustreren onze buren als geen ander. Hun tijd is beperkt en ze plukken de dag op hun manier.

Nu al ben ik dolgelukkig in ons vakantiehuisje. Dus dat wordt nog wat als ik – hopelijk – op mijn 82e echt in ons Spaanse straatje woon.