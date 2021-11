Online daten is populair, maar leidt dat wel tot een goed huwelijk?

Verhalen achter het nieuws

Liefde op latere leeftijd: deze BN’ers hebben het getroffen

Connie Witteman (70) bevestigde vorige week dat ze weer dolgelukkig is in de liefde, zo meldt De Telegraaf. Liefde vinden op late leeftijd kan lastig zijn, maar Connie heeft het getroffen met Henk. En zij is niet de enige BN’er die na zijn/haar zestigste de liefde vindt. We stelden een lijstje samen...