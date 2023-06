Dé tip om een oven schoon te krijgen

Gerrie: „Ik heb een geëmailleerde inbouwoven in mijn keuken. Ik weet niet hoe ik hem zonder schuren met schuursponsje en veel Jif schoon moet krijgen. Hoe krijg ik die zonder schuren schoon?”

Zamarra: „Maak de oven meteen na gebruik schoon, liefst als hij nog ’n beetje warm is. Spuit in met keukenreiniger (ontvetter) en laat een half uur inwerken. De viezigheid zal hierdoor loskomen. Een schuursponsje is alleen nog nodig voorhardnekkige aanbaksels.

