Zo haal je het maximale uit dat dure vanillestokje

Met de methode van TheKitchn gebruik je het vanillestokje optimaal en is het zonder knoeien zo gepiept.

’Over datum’

Wanneer je vanille gebruikt is het belangrijk dat deze vers is en niet droog aanvoelt. Gebruik je vanillestokjes niet gelijk? Bewaar ze dan in een luchtdicht bakje. Is het al te laat en zijn de stokjes uitgedroogd? Maal ze dan zo fijn mogelijk, zeef ze en gebruik ze in zoete gerechten om de vanillesmaak een (extra) boost te geven.

Zo ga je te werk:

Snijd het stokje in de lengte in twee helften, zorg dat je een schone plank en mes klaar hebt liggen. Gebruik het uiteinde van het stokje als handvat en trek vanaf daar een mes recht door de vrucht. Het kan zijn dat het niet in één keer goed lukt, herhaal de handeling dan nog een keer op precies dezelfde plek.

Gebruik nog steeds het uiteinde van het stokje als handvat (je hebt nu twee delen) en leg de buitenkant op de plank. Gebruik de botte kant van je mes om in één keer de zaadjes uit de lijst te halen, druk stevig maar niet te hard. Wanneer je toch de scherpe kant van je mes gebruikt is de kans groot dat je de helft van het stokje meesleurt waardoor je niet alleen meer dan nodig meeneemt, maar ook een troep krijgt.

Vanille gebruiken

Voeg de zaadjes toe aan je recept en gooi vooral de vrucht niet weg. Vraagt je recept in kwestie om vloeibare ingrediënten? Voeg de vrucht dan hieraan toe zodat de vanillesmaak nog intenser wordt.

Gebruik je alleen de zaadjes? Bewaar dan de vrucht in een pot suiker en voeg naderhand steeds meer ’lege’ vanillestokjes toe, zo creëer je heel gemakkelijk zelf de lekkerste vanillesuiker. Deze is veel lekkerder en sterker van smaak dan de kleine zakjes in de supermarkt die veelal worden gemaakt met vanille-aroma.

Inspiratie nodig? Zie onderstaande recepten: